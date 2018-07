Assessoria confirma férias de Moro e diz que ele entendeu como possível despachar

15:44 · 08.07.2018 por Estadão Conteudo

A Assessoria de Imprensa da Justiça Federal do Paraná confirmou que o juiz federal Sergio Moro informou que está em férias de 2 a 31 de julho. ( Foto: reprodução/Twitter )

A assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná, na qual despacha o juiz Sérgio Moro, emitiu uma nota para esclarecer que o magistrado está realmente de férias, mas que entendeu como "possível" despachar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (8).

O desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), concedeu habeas corpus ao ex-presidente. Na sequência, mesmo de férias, Moro se recusou a cumprir a decisão.

Na nota assinada pela assessoria de Moro, o juiz justificou a decisão por ter sido citado como autoridade coatora no habeas corpus.

Segue nota na íntegra:

"A Assessoria de Imprensa da Justiça Federal do Paraná esclarece que, consultado, o juiz federal Sergio Moro informou que está em férias de 2 a 31 de julho. Por ser citado como autoridade coatora no Habeas corpus, ele entendeu possível despachar no processo".