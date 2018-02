Apresentação de novas pautas econômicas do governo é 'desrespeito' ao Congresso

18:07 · 20.02.2018 por Folhapress

Segundo Maia, os parlamentares é quem decide qual será a pauta da Câmara ( Foto: J. Batista / Câmara dos Deputados )

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou, nesta terça-feira (20), o anúncio de 15 pautas prioritárias feito pelo governo do presidente Michel Temer na segunda (19).

Dos projetos apresentados, 11 já estão em tramitação no Congresso. "É meio sem sentido, os projetos já estão na Câmara. Se o governo quer uma pauta econômica a mais, apresente uma", afirmou.

Segundo o deputado, a apresentação foi um "desrespeito". "Vamos respeitar a independência dos Poderes. Acho que a apresentação de ontem foi um equívoco, um desrespeito ao Parlamento."

Irritado, Maia afirmou que não tratará de maneira prioritária os projetos citados na segunda. "Essa não será a pauta da Câmara, a pauta da Câmara será a que nós junto com os líderes entendermos que é relevante."

O presidente disse desconhecer as propostas, que incluem a reoneração da folha de pagamento e a privatização da Eletrobras.

Também estão na lista de prioridade a autonomia do Banco Central, a reforma do PIS/Cofins, a atualização das telecomunicações e a extinção do fundo soberano.

A pauta prioritária foi apresentada após o governo desistir de votar a reforma da Previdência antes das eleições.

Com a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, a Constituição não pode ser emendada. O governo já vinha enfrentando dificuldades para angariar os votos necessários para a sua aprovação.