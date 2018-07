Apostador de Goiás leva mais de R$ 5 milhões em sorteio da Lotomania

23:00 · 10.07.2018 por Folhapress

O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 400 mil ( Foto: Thiago Gadelha )

Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.882 da Lotomania. O bilhete de Quirinópolis (GO) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 5.432.830,86. Os números sorteados nesta terça-feira (10), em São Miguel do Oeste (SC), foram os seguintes: 01, 02, 08, 16, 24, 32, 36, 41, 42, 44, 47, 51, 54, 62, 69, 75, 77, 80, 90 e 98. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 400 mil.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 5.432.830,86

19 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 36.088,82

18 números acertados - 117 apostas ganhadoras, R$ 1.542,26

17 números acertados - 1162 apostas ganhadoras, R$ 155,28

16 números acertados - 6963 apostas ganhadoras, R$ 25,91

15 números acertados - 30823 apostas ganhadoras, R$ 5,85

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 144.355,29

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.720 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em São Miguel do Oeste (SC), foram os seguintes: 12, 22, 36, 72 e 75. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 11, é de R$ 4 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 65 apostas ganhadoras, R$ 6.395,08

Terno - 3 números acertados - 5401 apostas ganhadoras, R$ 115,73

Duque - 2 números acertados - 135294 apostas ganhadoras, R$ 2,54

Timemania

O concurso 1203 da Timemania também acumulou. O time do coração foi o Sampaio Corrêa/MA. As dezenas sorteadas foram: 11, 24, 31, 44, 50, 57 e 62. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 52.392,62

5 números acertados - 66 apostas ganhadoras, R$ 1.134,03

4 números acertados - 1.477 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 15.131 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - Sampaio Corrêa/MA - 3834 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla

Também não houve acertador em nenhum dos dois sorteios do concurso 1811 da Dupla Sena. Veja os números sorteados e o rateio:

1º sorteio - 01, 03, 16, 24, 28 e 42

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 14 apostas ganhadoras R$ 2.792,72

Quadra - 4 números acertados - 632 apostas ganhadoras R$ 70,70

Terno - 3 números acertados - 11.433 apostas ganhadoras R$ 1,95

2º sorteio - 13, 17, 20, 34, 41 e 42

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 2.932,36

Quadra - 4 números acertados - 480 apostas ganhadoras R$ 93,09

Terno - 3 números acertados - 10.242 apostas ganhadoras R$ 2,18