Apostador de Fortaleza é um dos ganhadores da Mega Sena da Virada

21:22 · 31.12.2016 / atualizado às 22:19

Foram 6 apostas ganhadoras. Uma delas é do Ceará ( Foto: Bruno Gomes )

Pegue seu bilhete da Mega da Virada e confira! Quem sabe você não é um novo milionário? O concurso 1.890, com prêmio de R$ 220.948.549,30, fez seis apostas ganhadoras. E uma delas é de Fortaleza. Os bilhetes são da Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Cada um levará R$ 36.824.758,22.

O sorteio foi realizado na cidade de São Paulo, no estúdio da TV Globo, e teve os números 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53.

O valor estimado até antes do sorteio era de R$ 225 milhões. Pela quarta vez desde que foi criada, a 'Mega da Virada' deve pagar um prêmio menor que o oferecido na edição anterior. Em 2015, o valor pago foi de R$ 264,5 milhões.

Foram 1.665 apostas ganhadoras da Quina (5 números acertados). O prêmio foi de R$ 25.481,21. Para a Quadra (4 números acertados), foram 124.889 apostas ganhadoras com a premiação de R$ 485,30.