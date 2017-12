Apostador da Quina leva quase R$ 3 milhões em prêmio

22:30 · 18.12.2017 por Folhapress

O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 600.000,00 ( Foto: Thiago Gadelha )

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.559 da Quina. Os números sorteados nesta segunda-feira (18), em Porto União (SC), foram os seguintes: 02, 07, 20, 53 e 79. Uma aposta do Rio de Janeiro receberá o prêmio de R$ 2.960.647,73. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.960.647,73

Quadra - 4 números acertados - 89 apostas ganhadoras, R$ 5.002,82

Terno - 3 números acertados - 7007 apostas ganhadoras, R$ 95,55

Duque - 2 números acertados - 161538 apostas ganhadoras, R$ 2,27

Lotofácil

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.600 da Lotofácil. Os números sorteados nesta segunda-feira (18), em São Paulo, foram os seguintes: 02, 03, 04, 05, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 e 24. Uma aposta de São Paulo faturou o prêmio de R$ 1.622.678,22. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio oficial:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.622.678,22

14 acertos - 563 apostas ganhadoras, R$ 1.266,90

13 acertos - 19729 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 226236 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1067704 apostas ganhadoras, R$ 4,00