Aposta única de Fortaleza leva mais de R$ 6 milhões na Mega-sena

21:38 · 07.06.2017 / atualizado às 21:52 por Folhapress

O vencedor levou R$ 6.310.224,41 para casa ( Foto: Lucas Moura )

Aposta única de Fortaleza acertou as seis dezenas do concurso 1.937 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (7) em Itatiba (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso a ser realizado no sábado (10) será de R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 06, 10, 24, 29, 43, 55. O vencedor levou R$ 6.310.224,41 para casa. Pela quina, 71 apostadores ganharam R$ 24.966,25; já a quadra rendeu R$ 624,48 às 4.055 apostas ganhadoras.

Quina

O concurso 4.403 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 4 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira (7) em São Paulo foram: 11, 18, 24, 40, 59. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 67 apostas ganhadoras, R$ 7.408,92

Terno - 3 números acertados - 6.685 apostas ganhadoras, R$ 111,66

Duque - 2 números acertados - 16.6870 apostas ganhadoras, R$ 2,46

Lotofácil

Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.521 da Lotofácil. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta quarta-feira (7) em Itatiba (SP) foram: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24. Veja o rateio:

15 acertos - 4 apostas ganhadoras (Balsas-MA, Canarana-MT, Belo Horizonte-MG e São José dos Pinhais-PR), R$ 359.073,26

14 acertos - 530 apostas ganhadoras, R$ 1.191,20

13 acertos - 18.994 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 201.761 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.064.105 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Federal

O concurso 05186 da Federal ocorreu nesta quarta-feira (7) em Itatiba (SP). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 78070 - R$ 350.000,00

2º bilhete: 31611 - 18.000,00

3º bilhete: 49751 - 15.000,00

4º bilhete: 80964 - 12.000,00

5º bilhete: 02587 - 10.888,00