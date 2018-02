Aposta da Dupla-Sena rende quase R$ 2 milhões

23:00 · 22.02.2018 por Folhapress

O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 150.000,00 ( Foto: Folhapress )

Um apostador acertou as seis dezenas da primeira faixa do concurso 1.759 da Dupla-Sena. O bilhete de Brasília vai render o prêmio de R$ 1.809.242,34. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 1º sorteio - 12, 16, 26, 34, 43 e 45; 2º sorteio - 12, 13, 22, 27, 29 e 30. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 150.000,00. Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 1.809.242,34

Quina - 5 números acertados - 25 apostas ganhadoras R$ 2.871,88

Quadra - 4 números acertados - 1226 apostas ganhadoras R$ 66,92

Terno - 3 números acertados - 20865 apostas ganhadoras R$ 1,96

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras R$ 39.488,33

Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras R$ 2.228,18

Quadra - 4 números acertados - 1122 apostas ganhadoras R$ 73,13

Terno - 3 números acertados - 19186 apostas ganhadoras R$ 2,13

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.612 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 10, 13, 14, 70 e 78. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 2.100.000,00. Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 52 apostas ganhadoras, R$ 7.352,63

Terno - 3 números acertados - 5352 apostas ganhadoras, R$ 107,42

Duque - 2 números acertados - 140504 apostas ganhadoras, R$ 2,25

Timemania

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.147 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em São Paulo, foram os seguintes: 08, 26, 39, 40, 48, 55 e 68. O time de coração é o Remo/PA. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$900.000,00. Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 74.819,27

5 números acertados - 127 apostas ganhadoras, R$ 841,61

4 números acertados - 2309 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 21929 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - REMO/PA - 6837 apostas ganhadoras, R$ 5,00