Após ser esfaqueado, pastor Valdemiro pede R$ 8 milhões a fiéis

17:14 · 11.01.2017

"Eu preciso da ajuda de vocês para pagar este canal, esta obra", disse ( Foto: Reprodução )

O pastor líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, voltou ao trabalho nessa terça-feira (10) após receber alta do hospital onde se recuperava de um esfaqueamento provocado por um jovem de 20 anos no altar da sua igreja. Com informações da revista Veja.

O pastor pediu ajuda dos fiéis para manter o canal de TV que, de acordo com ele, tem o custo de R$ 8 milhões por mês. "Eu preciso da ajuda de vocês para pagar este canal, esta obra", pontuou.

“Deus me deu vocês, não como propriedade, mas como filhinhos, irmãos. Quero ser pai de vocês. Ajudem essa obra. Deus vai lhes dar muito para ajudar”, pediu Valdemiro ao lembrar do ataque que sofreu no último domingo e brincar com um fiel sobre a situação vivida. “Eu não vou nem revistar você. Mas não aperta que eu estou todo costurado”, brincou.