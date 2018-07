Apoiadores de Bolsonaro espalham celular de juiz; presidenciável condena soltura

19:00 · 08.07.2018 por FolhaPress

( Foto: Agência Brasil )

Apoiadores do pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) começaram a espalhar em grupos de WhatsApp o número do celular do juiz federal Rogério Favreto, no plantão do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que mandou soltar o ex-presidente Lula (PT) neste domingo (8).

O contato do magistrado está sendo distribuído com pedidos para que os contrários à decisão escrevam a ele para manifestar repúdio à decisão.

Bolsonaro, em vídeo nas redes sociais, condenou a soltura, dizendo que "pior que a corrupção no Brasil é a questão ideológica". "Quase todas as instituições estão aparelhadas", disse, lembrando que o juiz foi filiado ao PT por quase 20 anos.