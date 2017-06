Aos gritos de 'Temer eu te amo', mulher passa mal na entrada do Planalto

15:26 · 07.06.2017 por Estadão Conteúdo

Aos gritos de "Michel Temer eu te amo", e "Eu não quero morrer antes sem te ver", uma mulher tentou entrar nesta quarta-feira (7) no Palácio do Planalto, onde ocorreu a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018.

Após ser barrada pela segurança próxima aos detectores de metal, a mulher ainda não identificada, passou mal e ficou alguns minutos deitada no chão, mas consciente.

Em seguida, ainda muito nervosa, ela foi atendida pelos brigadistas, colocada em uma cadeira de rodas e levada para atendimento dentro do Planalto. No momento em que era encaminhada, ainda murmurou algumas palavras: "Vocês estão mentindo. Não vão me levar para encontrar o Temer".