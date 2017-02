Antes de ser preso, Eike Batista usava “peruca” de R$ 50 mil

10:21 · 01.02.2017 / atualizado às 10:59

Preso, empresário teve a cabeça raspada e a ‘prótese’ arrancada. ( FOTO: Reprodução )

O empresário Eike Batista, preso nesta segunda-feira (30) por envolvimento no pagamento de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve que abandonar o implante capilar adotado há cerca de 10 anos. As informações são da Veja.

A calvície de Eike foi exposta após ele ser submetido à raspagem do cabelo quando foi levado para o presídio Ary Franco e ser encaminhado para o Complexo de Gericinó, na Zona Norte do Rio.

Conforme informações da Veja, o tratamento capilar do empresário custava cerca de R$ 50 mil e era desenvolvido na Itália. Eike Batista usava uma película de silicone com fios de cabelo artesanais cujo método é conhecido por “adensamento capilar”.