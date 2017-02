Andrade Gutierrez também tinha departamento de propina, aponta delação

11:08 · 05.02.2017 / atualizado às 11:15

Diretores da empreiteira negociavam dinheiro ilícito só depois de entrar em contato com a tesouraria

Em delação premiada à Operação Lava Jato, ex-executivos da Andrade Gutierrez afirmaram que a empreiteira mantinha uma "tesouraria interna" que funcionava para pagamento de propina e caixa dois a agentes públicos, assim com a Odebrecht. As informações são da Folha de S. Paulo.

Segundo um ex-executivo do grupo, a "tesouraria" contava com dinheiro em espécie que era operado pelo doleiro Adir Assad, preso desde agosto de 2016. A maior parte da propina era gerada por meio de contratos fictícios estabelecidos entre a empreiteira e empresas de fachada de Assad.

Um funcionário da Andrade Gutierrez era o responsável por cuidar da área de pagamento de propinas. No relato, um ex-executivo disse que os diretores da empreiteira negociavam dinheiro ilícito só depois de entrar em contato com a tesouraria para solicitar valores a serem repassados.

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apurou em investigações que empresas usaram recibos falsos para abastecer o caixa dois da Andrade. O valor ficou na casa de R$ 176 milhões. Esse montante teria circulado em dinheiro vivo na tesouraria.

De acordo com a delação do ex-executivo, a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), da Ferrovia Norte-Sul e de estádios da Copa do Mundo foram viabilizadas via caixa dois.

Os funcionários da Andrade ainda pretendem fazer uma segunda chamada da delação, entendida pelos procuradores como um "recall". Nela, será revelado pagamento de propina para agentes públicos em torno de obras como o Rodoanel e as linhas de Metrô de São Paulo.