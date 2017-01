. Aeronave que transportava Zavascki pertencia ao grupo Emiliano

17:18 · 19.01.2017 / atualizado às 18:18

Modelo semelhante ao que transportava o ministro do STF Teori Zavascki e caiu em Paraty nesta quinta-feira (18) ( Foto: Reprodução )

O modelo Hawker Beechcraft King Air C90, que transportava o ministro Teori Zavascki nesta quinta-feira (19), é um bimotor de pequeno porte e alta performance para uso executivo e viagens interestaduais, que tinha capacidade para oito pessoas.

O dono e operador do avião é o grupo Emiliano Empreendimentos, segundo documento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que reúne uma relação de todas as aeronaves brasileiras com certificação regulamentada. O grupo é dono da rede de hotéis Emiliano.

