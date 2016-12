Aécio Neves passa Réveillon 2017 em Jericoacoara

15:55 · 30.12.2016 / atualizado às 17:51

O senador Aécio Neves (PSDB) está no Ceará para passar a virada do ano. Acompanhado pela família, o tucano vai passar o Réveillon em Jericoacara, de acordo com fontes do Diretório do PSDB no Ceará.

No começo do ano, Jeri, que fica a cerca de 300 km de Fortaleza, foi eleita o terceiro melhor destino turístico do Brasil, além de ser o nono da América do Sul, de acordo com o The Travelers' Choice Destination do site de viagens TripAdivisor. Na lista nacional, Jeri perde apenas para Rio de Janeiro (RJ) e Gramado (RS).