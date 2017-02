Acusados de participar de esquema de corrupção são transferidos para Bangu 8

17:43 · 04.02.2017

Foram transferidos para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio, Francisco de Assis Neto e Ary Ferreira da Costa Filho. Assis Neto e Costa Filho foram presos esta semana sob a acusação de participarem de um esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB). O presídio é o mesmo em que Cabral está preso desde novembro passado.

Francisco de Assis Neto, o Kiko, é acusado de lavar R$ 7,7 milhões em propinas para Cabral, em cujo governo foi subsecretário de publicidade. O empresário teve a prisão preventiva decretada pela Operação Eficiência, a mesma que prendeu o empresário Eike Batista. De férias nos Estados Unidos ele chegou a ser incluído na chamada difusão vermelha, lista de procurados da Interpol, mas voltou ao País e foi detido na sexta-feira(3).

Ary Filho, o 'Arizinho', é apontado como "um dos operadores mais importantes" do grupo criminoso de Cabral investigado pela Procuradoria da República. Ele é suspeito de ter atuado para lavar ao menos R$ 10 milhões em propinas por meio de concessionárias de carros e compras de imóveis no Estado do Rio. Deste valor, segundo os investigadores, R$ 8 milhões teriam sido destinados para Cabral. Assessor especial do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, ele foi preso na sexta (3) na Via Dutra.