Acusado de esfaquear ex-namorada no rosto é preso em MG

A vítima está internada e não corre risco de vida ( Foto: Reprodução / Rede Globo )

Um ex-namorado é o principal suspeito de ter esfaqueado uma mulher no município de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Identificada apenas como Juliana, a vítima ainda estava com a faca alojada no rosto, perto do olho esquerdo quando chegou ao Pronto-Socorro Risoleta Neves, em Belo Horizonte, no domingo (29). Seu ex-namorado, Gilcimar Santos Ferreira, de 37 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (30).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, Juliana foi encontrada por um motociclista quando estava caída na rua, por volta das 19 horas. O homem chamou a polícia, que levou a mulher para atendimento médico. Antes de chegar ao pronto-socorro, ela teria dito que foi atacada por Ferreira, que não teria aceitado o fim do relacionamento.

Após os primeiros atendimentos, Juliana foi transferida para o Pronto-Socorro João XXIII, também em Belo Horizonte. A mulher não corre risco de vida.