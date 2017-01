ACM Neto toma posse no segundo mandato e promete priorizar os mais pobres

22:30 · 01.01.2017 por Agência Brasil

Prefeito reeleito em Salvador, ACM Neto, toma posse para seu segundo mandato ( Foto: Valter Pontes/ Agecom Salvador )

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), oficializou o início do segundo mandato consecutivo, como chefe do executivo municipal, na tarde deste domingo (1º). Na Câmara de Vereadores do município, Neto citou o contingenciamento de gastos e disse que continuará priorizando os mais pobres em sua gestão.

“Nós enxergamos que há uma cidade dos ricos e outra dos pobres e é por isso que nós fizemos muito mais pela dos pobres: 76% dos investimentos [da primeira gestão] foram nas áreas mais pobres da cidade. Esse é um compromisso que continua no segundo mandato”, garantiu o prefeito, durante o discurso que levou cerca de 40 minutos.

Reeleito com quase 74% dos votos válidos, ACM Neto terá um novo vice-prefeito. No lugar da ex vice-prefeita, Célia Sacramento, entra Bruno Reis (PMDB), que atuava como secretário municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza de Salvador.

Agora como vice, Bruno Reis assumirá as Relações Institucionais da Prefeitura, porque a secretaria que cuidava do assunto foi extinta na reforma administrativa anunciada por Neto.

Comparação com o resto do Brasil

Ainda durante o evento, ACM Neto fez referências ao avô já falecido, Antônio Carlos Magalhães, e comparou a atual situação da capital baiana com a conjuntura econômica do país. Para ele, Salvador está “muito melhor” que a situação nacional, porque a cidade se mantém “ficha limpa” e consegue firmar convênios, sobretudo com bancos internacionais.

“O cenário de hoje, desta posse, é bem diferente do cenário de quatro anos atrás. Agora, em 2017, o Brasil, infelizmente, está muito pior, mas podemos dizer, com orgulho, que Salvador está muito melhor”, disse Neto.

Relação com a Câmara Municipal

Também no Plenário da Câmara de Vereadores soteropolitana, 43 vereadores diplomados pela Justiça Eleitoral tomaram posse de seus cargos. A casa legislativa teve a renovação de 15 vereadores, que assumem cadeiras dos que não foram reeleitos. A renovação foi de cerca de 35%.

A relação com o Legislativo, segundo ACM Neto, será em prol do bem da população, independente de partido. “Eu estou disposto, como sempre estive, a sentar com a oposição, com políticos de qualquer partido, para discutir os melhores projetos e soluções para a nossa cidade. Acima de qualquer divergência ideológica ou diferença partidária estará o bem-estar da população de Salvador”, afirmou.

Durante o discurso, ACM Neto reafirmou o compromisso de governar nas ruas e entregar obras consideradas importantes para a população. Uma delas é o BRT (Transporte Rápido por Ônibus) que vai ligar a Estação da Lapa, na região central, à região do Iguatemi, próxima à orla e à rodoviária interestadual, cuja licitação pode ter edital lançado ainda este mês. Além disso, ele pretende entregar, até o próximo ano, o primeiro Hospital Municipal de Salvador, que está com obras em andamento, no bairro de Cajazeiras.