A partir de 2017, instituições do Sisu terão mais autonomia para usar notas do Enem

16:37 · 05.01.2017

Instituições participantes do Sisu poderão exigir, a partir de 2017, para cada curso e turno ofertado, uma média mínima referente a todas as provas, ou continuar a indicar uma nota mínima para cada uma delas ( Foto: Divulgação )

As instituições públicas de ensino superior que adotam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o preenchimento de vagas em seus cursos de graduação terão, a partir deste ano, mais flexibilidade na utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Portaria publicada nesta quinta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC) permite que as IES ampliem as opções de peso e de notas mínimas referentes às provas do Enem para a seleção de candidatos.

A principal alteração diz respeito à possibilidade de exigir, para cada curso e turno ofertado, uma média mínima referente a todas as provas do Enem ou continuar a indicar uma nota mínima para cada uma delas. Uma terceira opção é um combinado entre essas duas possiblidades, isto é, usar a nota mínima por prova e também a média obtida com a soma dessas notas.

A mudança pode beneficiar estudantes que conseguem média considerada adequada pela instituição, mas que têm desempenho inferior em alguma das provas. “Essa mudança reforça a autonomia das instituições nos termos do artigo 207 da Constituição Federal”, afirma o diretor substituto de políticas e programas de graduação do MEC, Fernando Augusto Bueno.

Outras alterações

Uma outra mudança proposta pelo MEC busca ajustar a diferenciação entre matrícula e registro acadêmico. A portaria anterior permitia, por vezes, que um estudante estivesse matriculado em um semestre letivo vigente em uma instituição e, ao mesmo tempo, ter o nome em registro acadêmico para o semestre subsequente em outra, o que é vedado pela legislação brasileira.

Procurando evitar ações judiciais, também, a nova portaria visa deixar claro que a competência para o cumprimento de eventuais decisões jurídicas relacionadas à ocupação de vagas é exclusiva das instituições participantes do Sisu.