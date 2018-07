 'A culpa não está selada', diz Ministro Marco Aurélio Mello do STF 

14:54 · 08.07.2018 / atualizado às 15:25

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), reiterou sua posição contrária à execução da pena antes de esgotados todos os recursos, ao comentar a decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) Rogério Favreto de mandar soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao Broadcast Político, Marco Aurélio disse que agora é preciso aguardar o desenrolar do caso, mas defendeu que "seja cumprida a Constituição".

"Enquanto a condenação não estiver preclusa e for passível de recurso, a culpa não está selada", disse Marco Aurélio. "Ele Lula ainda tem direito a recursos em tribunais superiores. E antes disso qualquer prisão é precoce", afirmou.