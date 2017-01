'A consternação tomou conta do STF', diz Cármen Lúcia em nota

20:39 · 19.01.2017 / atualizado às 21:45 por Folhapress

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nota na noite desta quinta (19) sobre a morte do ministro Teori Zavascki, 68, relator da Operação Lava-Jato na Corte.

Teori sofreu um acidente de avião na costa de Parary (RJ).

"A consternação tomou conta do Supremo Tribunal Federal, neste 19 de janeiro, com a notícia da morte de um dos mais brilhantes juízes que ajudaram a construir a história deste Tribunal e do País. O ministro Teori Zavascki representa um dos pontos altos na história da nossa Justiça", diz o texto.

"O seu trabalho permanecerá para sempre, e a sua presença e o seu exemplo ficarão como um rumo do qual não nos desviaremos, cientes de que as pessoas morrem, suas obras e seus exemplos, não", afirma o texto.

Cármen Lúcia foi informada por volta de 15h30 sobre o acidente. Ela estava em Belo Horizonte e embarcou para Brasília no início da noite, segundo sua assessoria.

"A morte põe fim a uma vida, mas não acabam a amizade, a convivência nobre, gentil e fecunda do amigo dos amigos. Nem a generosidade com todos que caracterizava o ministro Teori Zavascki", diz Cármen Lúcia.

"O sentimento de dor e de saudade servirá de permanente lembrança para os compromissos que marcaram a vida do ministro, uma responsabilidade nossa, a fim de nos perseverarmos, também em sua homenagem, na mesma trilha."

"O STF solidariza-se com a família do ministro Teori Zavascki e agradece as manifestações de pesar recebidas pela sua morte".

LEIA AINDA:



. Cinco corpos são retirados do mar no local onde caiu avião de Teori

. Políticos repercutem morte do ministro do STF Teori Zavascki

. Procuradoria suspende audiências da Odebrecht após morte de Teori

. Perfil: discreto, Teori Zavascki ganhou notoriedade com decisões inéditas no STF

. Aeronave que transportava Zavascki pertencia ao grupo Emiliano

. Substituto de Teori na relatoria da Lava Jato será indicado por Michel Temer