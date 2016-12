Odebrecht teria tentado apagar provas de crimes

00:00 · 24.12.2016

Os ex-diretor da Petrobras Renato Duque (foto) teria sido um dos que recebeu no exterior dinheiro que passou por conta operada pela empreiteira ( Foto: Ag. Brasil )

Curitiba/Brasília. Os documentos do acordo de leniência assinado pela Odebrecht e pela Braskem com autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça revelam novos detalhes do esquema de corrupção que durou mais de uma década e movimentou bilhões de reais.

As duas empresas concordaram em pagar multas de quase R$ 7 bilhões e revelar fatos ilícitos praticados nos três países.

Os documentos mostram que a Odebrecht fraudou licitações e também montou um esquema sofisticado para pagar propinas a políticos e executivos. E quando tudo começou a ser descoberto, tentou apagar provas.

O processo na Justiça americana contra a Odebrecht se concentra nos contratos da empresa com a Petrobras e em obras no Brasil e mais 11 países da África, da América Latina e do Caribe.

A Odebrecht teria subornado executivos da Petrobras e autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, além de autoridades no exterior.

Todos os exemplos citados pelo Departamento de Justiça são a partir de 2006, durante o governo do ex-presidente Lula, quando a Odebrecht criou um setor dedicado exclusivamente ao pagamento de propinas. O documento detalha como a Odebrecht desviava dinheiro para pagar propinas a políticos e executivos sem levantar suspeitas da Justiça do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça, os três países por onde o dinheiro passava. As transações aconteceram entre 2001, durante o governo Fernando Henrique, e 2016, no governo da presidente Dilma. Um esquema complexo que usava bancos em paraísos fiscais.

Contas off-shore

A Odebrecht também tinha funcionários que coordenavam essas operações em Miami.

As contas off-shore Golac, Smith and Nash e Arcadex são velhas conhecidas dos investigadores do Paraná. Elas apareceram pela primeira vez na 14ª fase da operação em junho de 2015, que levou para a prisão o ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht.

Segundo as investigações os ex-diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa e Renato Duque e o ex-gerente da estatal Pedro Barusco receberam no exterior dinheiro de propina que passou pela Smith & Nash e pela Golac.

Renato Duque também recebeu pela Arcadex assim como o ex-diretor Jorge Zelada.

O setor de propinas da Odebrecht, de acordo com o Ministério Público Federal, tinha dois sistemas de informática para gerenciar os pagamentos.

Investigações no Exterior

O acordo de leniência assinado pela Odebrecht com a Justiça americana provocou a abertura de novas investigações na América Latina.

Foi uma espécie de efeito cascata. Como mostrou a reportagem, o documento revelou que a Odebrecht pagou propina em 11 países além do Brasil.

Na noite de quinta-feira (22), o Ministério Público do Equador fez uma operação na sede da Odebrecht, na cidade de Guayaquil e apreendeu documentos que podem estar ligados ao pagamento de subornos no valor de quase R$ 110 milhões para autoridades do governo equatoriano. O país também pediu a ajuda do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça na investigação.

A Procuradora-Geral da Guatemala disse que também quer ajuda dos americanos e dos brasileiros para investigar os pagamentos de mais de R$ 58 milhões a políticos do país.

O Panamá vai mandar uma equipe para os Estados Unidos para se reunir com representantes do Departamento de Justiça.

A propina paga pela Odebrecht a políticos panamenhos chega a R$ 192 milhões.

No México, o Ministério Público e a estatal Petróleos Mexicanos - a Pemex - também decidiram abrir uma investigação conjunta. De acordo com o Departamento de Justiça americano, a Odebrecht pagou mais de R$ 32 milhões para autoridades do governo mexicanos em troca de contratos públicos.