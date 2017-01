Odebrecht negocia delação com autoridades do Peru

00:00 · 03.01.2017

A empreiteira admitiu - segundo a Justiça dos EUA - o pagamento de US$ 29 milhões a funcionários peruanos em troca de contratos para obras ( Foto: AFP )

Lima. A Odebrecht, que admitiu subornos em vários países para ganhar obras públicas, está negociando com a Procuradoria do Peru a entrega de informações e a devolução de dinheiro ganho de forma ilícita naquele país, informou ontem o ministério Público.

"Estamos negociando com a empresa Odebrecht no Peru o acesso à informação valiosa e útil para acelerar nossa investigação e a entrega ao Estado peruano de um valor pecuniário por conta dos ganhos ilícitos no país", disse à imprensa o procurador anticorrupção Hamilton Castro, chefe da equipe encarregada do caso.

O procurador não precisou o que a Odebrecht receberá em troca da colaboração.

Na última sexta-feira (30), a Odebrecht manifestou sua disposição de colaborar com a justiça peruana, tal como fez com os Estados Unidos, para poder seguir operando no país.

Castro disse que o valor obtido pela empresa de forma ilícita "tem que ser devolvido ao Estado peruano".

"Estamos negociando a entrega de um valor significativo em dinheiro vivo", disse ele.

O procurador Castro assinalou que o sistema de acordos e colaborações está dentro do esquema estratégico da investigação. "Por isto, não descartamos recorrer aos processos especiais ligados às colaborações, e é importante para a Procuradoria contar com a colaboração da própria empresa como pessoa jurídica visando a entrega de informação relevante para o caso". Castro explicou que o esquema criminoso da Odebrecht não tem precedente no país. "Não se trata do clássico suborno e entrega de dinheiro como estamos acostumados a verificar, e sim de um sistema altamente elaborado para não ser detectado", acrescentou. O Procurador-Geral do Peru, Pablo Sánchez, informou na mesma coletiva que conversará com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para estreitar os laços de cooperação internacional e o combate à corrupção. A Odebrecht admitiu - segundo a Justiça dos EUA - o pagamento de US$ 29 milhões a funcionários peruanos em troca de contratos para obras.

A construtora participou de mais de 40 projetos no Peru no período investigado, os quais envolveram cerca de US$ 12 bilhões. Os fatos ocorreram durante os governos dos presidentes Alejandro Toledo, Alan García e Ollanta Humala.