Objetivo é unificar esquerda na Casa

Fortaleza. Unificar a esquerda é um dos principais objetivos do deputado André Figueiredo (PDT-CE) na escalada rumo à presidência da Câmara. À base do diálogo, o parlamentar ressalta que aguarda o apoio do PT, PC do B, REDE e PSOL para poder fazer frente ao atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-GO) e os demais adversários.

"Tivemos o avanço no diálogo com o PT e o PC do B na perspectiva de ter uma unidade nos candidatos do nosso 'campo'. Conversamos com vários parlamentares dos dois partidos, da Rede, e todos foram muito receptivos. Aguardamos agora a definição partidária. Se unirmos os quatro, provavelmente teríamos abertura com o PSOL para apresentar uma candidatura competitiva", destacou.

A matemática não é tão complexa. A bancada do PDT conta com apenas 21 deputados. PT (57), PCdoB (12), REDE (4) e PSOL (6), somando forças, chegariam a 100, além de poder influenciar outros parlamentares insatisfeitos. As chances de Figueiredo ir a um eventual segundo turno seriam grandes.

Para as próximas duas semanas que antecedem o pleito, marcado para o dia 2 de fevereiro, o deputado cearense planeja viagens pelo Brasil. A reportagem apurou que estariam previstas visitas a Macapá (AP), Belém (PA) e São Luís (MA).