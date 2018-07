Novo documento pressiona Temer

00:00 · 17.07.2018 / atualizado às 00:03

Brasília. Um novo documento reforça a suspeita da Polícia Federal de que a Argeplan, empresa do coronel João Batista de Lima Filho, intermediava pagamentos ilícitos ao presidente Michel Temer, na década de 1990.

O documento foi anexado ao inquérito dos portos, que investiga se Temer favoreceu empresas do setor portuário na edição de uma Medida Provisória, em troca de propina. Segundo a PF, o documento incluído agora complementa a planilha, que integrava inquérito sobre irregularidades no porto de Santos, que foi arquivado em 2011 pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O documento traz uma tabela com parcerias realizadas e a realizar, que indica pagamentos a MT, MA e Lima. Os investigadores suspeitam que MT seja Michel Temer; MA, Marcelo Azevedo, ex-presidente da Codesp que administra o Porto de Santos; e Lima, o coronel Lima, amigo de Temer. Na Operação Skala, o delegado Cleyber Malta Lopes destacou que a planilha com as iniciais apontavam indícios de pagamento de R$ 340 mil mensais a Temer, nos anos 90. O Planalto não comentou o documento.