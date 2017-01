Nove estados aderem a Plano de Segurança de Temer

00:00 · 19.01.2017

Brasília. Depois de reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, os governadores do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e a vice-governadora do Acre assinaram ontem um termo de compromisso aderindo oficialmente ao Plano Nacional de Segurança Pública.

Os governadores manifestaram apoio à edição do decreto assinado por Temer, que autoriza o emprego das Forças Armadas para inspeção nos presídios.

Apesar do apoio, esses Estados ainda não apresentaram formalmente um pedido para a atuação dos militares dentro das penitenciárias estaduais, informou o Ministério da Justiça.

"Os governadores analisaram a questão e já assinaram o pacto federativo, aderindo ao Plano Nacional de Segurança e à possibilidade das Forças Armadas poderem fazer revistas em seus Estados. Damos passo importantíssimo pra aplicação concreta do plano nacional de segurança", disse o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.

De acordo com Moraes, o Plano Nacional de Segurança Pública é "paralelo entre tirar de presídio quem não precisa estar e deixar quem precisa".

Ajuda

Os governadores pediram ao governo federal a presença de militares não apenas para a inspeção nos presídios, mas também nas fronteiras para combater o narcotráfico. "Toda a situação prisional brasileira, a violência no Brasil, todo mundo sabe que vem do tráfico de drogas. E essa droga entra pelos nossos Estados", disse o governador de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB).

Temer disse que a atuação das Forças Armadas dentro de presídios será um "fator de atemorização", mas ressaltou que não será apenas a inspeção periódica de militares nos presídios que solucionará o "drama" da crise carcerária.

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou ontem a criação por parte do governo federal de um Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária, que atuará dentro dos presídios em conjunto com os governos dos estados. A decisão foi comunicada durante reunião com representantes da Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários (Fenaspen).

O grupo deverá ter cerca de cem integrantes, a partir da cessão por cada Estado de agentes penitenciários para formá-lo. A atuação da equipe ocorrerá em situações pontuais, a pedido dos governadores de cada Estado.

Investimento

Em meio a pressão em relação à crise prisional, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que vai investir R$ 30 milhões na qualificação profissional de 15 mil detentos. Ele disse que conversou com a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para formalizar um grupo do trabalho com representantes do CNJ e do ministério para formatar uma "ação de qualificação profissional".