No Rio, médico tem preventiva decretada

00:00 · 18.07.2018

Rio de Janeiro. Com prisão temporária de 30 dias decretada, o médico Denis Barros Furtado já é considerado foragido da Justiça do Rio. Ele é acusado de ter feito procedimento estético na cobertura de um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, no sábado, que resultou na morte da paciente Lilian de Lima Jamberci, de 46 anos.

A prisão foi decretada pelo juiz Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho, que também decretou a prisão temporária de Maria de Fátima Furtado, mãe de Denis. Ambos estão foragidos.

Os quatro foram indiciados por homicídio doloso qualificado e associação criminosa.

Lilian veio de Cuiabá para um procedimento de preenchimento do glúteo. Durante o procedimento, feito no apartamento do médico, a paciente passou mal, quando a levou para o Hospital Barra D'Or, onde morreu na madrugada de domingo (15).

Conhecido como Dr. Bumbum, Furtado tem mais de 650 mil seguidores em rede social. O médico já tem passagem pela polícia e responde a mais de dez inquéritos, um dos quais por assassinato, porte de armas e ameaça. Em seu site, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica lamentou a morte da paciente e afirmou que Furtado não tem formação em cirurgia plástica.