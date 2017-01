No AM, diretor de presídio onde aconteceu massacre é afastado

00:00 · 11.01.2017

Manaus/Boa Vista. O governo do Amazonas afastou o diretor do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde 56 presos foram assassinados na semana passada. Ele é suspeito de receber propina de presos.

A denúncia foi feita por dois presos em cartas do dia 10 de dezembro de do ano passado.

Eles relataram que o diretor interino, que eles chamam pelo sobrenome Carvalho, ameaçava colocá-los em outra ala, onde corriam risco de morte.

Segundo os presos, a intimidação começou por eles saberem que a direção recebia dinheiro para facilitar a entrada de drogas, celulares e armas. E de facilitar uma fuga no presídio.

Ontem, o governo do Amazonas afastou o diretor interino do complexo, José Carvalho da Silva, e declarou que vai investigar as denúncias.

As cartas foram enviadas à Defensoria Pública do Estado, que encaminhou um pedido para que um dos presos continuasse no local onde estava dentro presídio. O documento foi encaminhado à Vara de Execuções Penais, mas não houve resposta.

Os dois presos que assinaram a denúncia foram assassinados na rebelião da semana passada.

Na manhã de ontem, 20 presos que também sofriam ameaças de outros detentos retornaram para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.

Na segunda-feira (9), eles tinham sido transferidos para um presídio na Região Metropolitana, mas a Justiça entendeu que eles também corriam riscos na nova unidade e determinou a volta para Manaus menos de 24 horas depois da transferência. A chegada foi tensa.

Força Nacional

Os reforços na segurança que o governo do Amazonas pediu ao Governo Federal começaram a chegar a Manaus. Cem homens da Força Nacional desembarcaram ontem na capital amazonense e vão ajudar na guarda externa do Complexo Penitenciário Anísio Jobim - local do massacre da semana passada.

Agentes federais do Departamento Nacional de Penitenciária chegam à cidade amanhã para analisar a situação do sistema prisional do Estado.

O diretor afastado, José Carvalho da Silva não foi encontrado pela reportagem. A Defensoria Pública do Estado reafirmou que fez o pedido para a justiça manter os presos em local seguro. O juiz da vara de execuções penais, Luís Carlos Valoá, confirmou que recebeu o pedido, mas disse que estava impedido de fazer transferências de presos por uma resolução do Ministério Público Estadual. A Força Nacional de Segurança também chegou a Roraima para ajudar a controlar a crise nas penitenciárias.

Noventa e seis agentes da Força Nacional de Segurança desembarcaram ontem de manhã em dois aviões da FAB na base aérea de Boa Vista. Eles vão atuar em Roraima por dois meses. O Ministério da Justiça atendeu ao pedido do governo do estado depois do massacre de 33 presos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, na última sexta-feira (6). "A missão deles é apoiar e ajudar na guarda dos presídios e segurança na cidade e no estado de Roraima todo", explicou o secretário de Justiça, Uziel Castro.

Experiência anterior

Em 2014, 30 homens da Força Nacional de Segurança foram para Boa Vista e ficaram 4 meses. A tropa que chegou nesta terça vai ter novamente o desafio de conter conflitos em um presídio lotado, com poucos agentes e sem nenhuma segurança. A Penitenciária Agrícola tem 130 mil m² divididos em oito alas. Só existe carceragem na entrada principal. São dez agentes penitenciários por plantão para tomar conta de tudo.

Dentro da unidade não há nenhum tipo de controle. Policias militares também atuam no presídio. Eles fazem a segurança nas guaritas dos muros da penitenciária e numa base vizinha a unidade. Uma das alas consideradas críticas é batizada de Cozinha onde os presos vivem em barracos construídos por eles mesmos. Só ontem a Secretaria de Justiça de Roraima divulgou a contagem de presos depois do massacre da semana passada. São 1.470. A capacidade da unidade é para 750.

Exoneração

O presidente Michel Temer exonerou Bruno Moreira Santos, conhecido como Bruno Júlio, do cargo de secretário Nacional de Juventude, vinculado à Presidência da República.

De acordo com decreto publicado no Diário Oficial da União de ontem, o secretário foi exonerado a pedido dele próprio.

Na semana passada, Bruno Júlio criticou, em entrevistas, a repercussão dada ao massacre de presos no Amazonas e em Roraima e disse que "tinha que matar mais,"tinha que ter uma chacina por semana".

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse ontem, que nem ele nem o presidente Temer concordam com as declarações do ex-secretário.

Bruno Júlio foi nomeado no ano passado por indicação da bancada mineira do PMDB. Presidente licenciado da Juventude Nacional do partido, ele é filho do deputado estadual mineiro Cabo Júlio, do PMDB.