Nível do Cantareira sobe 20 vezes

00:00 · 06.01.2017

Capacidade saltou de 2,2%, em 5 de janeiro do ano passado, para 45,9 %, em medição feita ontem ( Foto: Sabesp )

São Paulo. No período de um ano, o Sistema Cantareira mostrou recuperação considerável em seu volume armazenado, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O nível saltou de 2,2%, em 5 de janeiro do ano passado, para 45,9 % ontem, na medição que desconsidera o volume morto.

De acordo com a Sabesp, levando em conta a capacidade total do Cantareira, que incluiu o volume morto, o reservatório saltou de 31,4 % há um ano para 75,2 % hoje. São Paulo enfrentou nos últimos 3 anos a pior crise hídrica da sua história.

Franco Villela, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que nos anos de 2014 e 2015, as chuvas de verão estiveram muito abaixo na normalidade, o que, aliado à alta na demanda de consumo, ocasionou o esgotamento do Cantareira. "Foi uma anomalia de verões secos", disse ele.

A recuperação do volume no Cantareira em 2016 ocorreu porque as chuvas voltaram a cair dentro da normalidade e também porque a população se conscientizou. Em 2017, a previsão para a próxima semana é que as chuvas continuem a cair.

Importância

O sistema abastece, atualmente, cerca de 7,4 milhões de pessoas. Antes do início da crise, o Cantareira garantia água para quase 9 milhões de pessoas em toda a Grande São Paulo.