Museu Nacional mostra parte do acervo

00:00 · 17.09.2018

Rio de Janeiro. O Museu Nacional exibiu, ontem, uma pequena parte de seu acervo ao público na Quinta da Boa Vista, em tendas montadas em frente ao prédio centenário que foi parcialmente destruído por um grande incêndio há duas semanas. A exibição envolveu a chamada coleção didática, que antes do incêndio era usada em mostras itinerantes do museu e emprestada para escolas.

Essa foi a primeira vez que o Museu Nacional exibiu sua coleção didática ao público desde o incêndio ocorrido em 2 de setembro. Visitantes do parque municipal onde se localiza o museu, tiveram a oportunidade de ver e tocar em animais empalhados, ossos de animais, amostras de rochas e insetos.

"O Museu está vivo e, dentro das circunstâncias que vivemos, estamos nos adaptando para mostrar o que estamos fazendo e trazer a população para junto da instituição neste momento tão difícil", disse o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner.

Ele afirmou ser preciso esperar a conclusão da estabilização estrutural do edifício para iniciar o trabalho de resgate do acervo que ainda está dentro do prédio. A garantia da estabilização das estruturas é importante também para que a Polícia Federal conclua a perícia.