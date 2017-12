Mundo político repercute marcação do julgamento de Lula

00:00 · 13.12.2017

Brasília/Rio de Janeiro. Aliados e adversários do ex-presidente Lula repercutiram ontem a marcação do julgamento em 2ª instância contra o petista.

Segundo o presidenciável e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), o resultado do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será "norteador da eleição". Para ele, Lula "é um personagem central" do processo político.

> Julgamento de Lula é marcado para o dia 24 de janeiro

O também presidenciável Guilherme Boulos, cotado para a disputa em 2018 pelo PSOL, classificou a decisão do Tribunal como "escandalosa", em publicação nas redes sociais.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse esperar que o julgamento de Lula aconteça com "isenção", mas reclamou de que o tema tenha ganhado a dimensão que tomou.

Já a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou que o TRF4 "age de forma, no mínimo, excepcional" ao marcar, a audiência em tempo recorde.

Para Gleisi, a ação contra Lula tem sido marcada por "arbitrariedades, ilegalidades e cerceamento ao direito de defesa".