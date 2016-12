Mulher de embaixador confessa assassinato

00:00 · 31.12.2016

O diplomata estava de férias, com retorno previsto a Brasília para o próximo dia 9; o corpo dele foi encontrado carbonizado em Nova Iguaçu (RJ) ( Foto: Folhapress )

Rio de Janeiro. A mulher do embaixador grego Kyriakos Amiridis, confessou ter participado da morte do marido. A brasileira Françoise de Souza Oliveira afirmou que mantinha um caso extraconjugal com o policial militar Sergio Gomes Moreira Filho, que teria executado o crime a mando dela. Outras duas pessoas, Eduardo Tedeschi, amigo do PM, e um primo de Sérgio, também teriam atuado.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro expediu ordem de prisão contra as quatro pessoas após os interrogatórios, na sexta-feira (30). A investigação aponta que o assassinato de Amiridis tenha acontecido na sala da casa do casal, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Não houve barulhos de tiros, o que pode levar a crer que o diplomata foi morto a facadas. Para a Polícia, Françoise é a mandante do crime e o PM, o executor.

"O crime passional é a linha mais forte da investigação", disse à reportagem uma fonte ligada às apurações em torno do assassinato. Amiridis, de 59 anos, estava de férias com a família no Rio e tinha previsto voltar a Brasília em 9 de janeiro.

Segundo os investigadores, tanto Françoise quanto o PM confessaram que os dois tinham um caso. A mulher denunciou na quarta-feira (28) que não tinha notícias do marido desde a noite de segunda-feira (26), quando ele teria saído do apartamento que mantinham em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em um carro alugado.

Os sinais de alerta soaram na quinta-feira (29), quando um carro carbonizado com um corpo dentro foi encontrado debaixo de um viaduto desta região fluminense, marcada por altos índices de criminalidade. As autoridades gregas confirmaram em Atenas que o carro era o mesmo alugado pelo embaixador.

O veículo foi levado ao depósito da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense.

A identificação do corpo é complicada porque "está totalmente carbonizado", indicou uma fonte ligada à investigação.

A esposa de Amiridis foi interrogada na delegacia, assim como o policial militar e o amigo dele. Segundo a fonte, a mulher já tinha sido interrogada na véspera, mas "o chefe da Divisão queria voltar a vê-la".

Amiridis e a mulher têm uma filha de dez anos. Sérgio Gomes, de 29 anos, está na Corporação desde abril de 2012.

Sequestro descartado

O delegado Evaristo Pontes, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, tinha descartado na véspera a hipótese de sequestro, devido à ausência de qualquer tentativa de contato com a família. Ele explicou que sua seção havia se encarregado do caso porque a Polícia Federal considerou que o desaparecimento de Amiridis não tinha relação com seu cargo diplomático.

Amiridis era embaixador da Grécia no Brasil desde este ano.

Entre os anos de 2012 a 2016, foi embaixador na Líbia. De 2001 a 2004, tinha sido cônsul-geral no Rio de Janeiro.

O presidente da República, Michel Temer, enviou na sexta-feira (30) cartas de condolências ao primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, e ao presidente da Grécia, Prokopis Pavlopoulos, lamentando a morte do embaixador grego.