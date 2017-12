MPF desiste de fazer perícia nos 31 recibos de Lula

00:00 · 19.12.2017

Curitiba/S. B. Do Campo. A força-tarefa da Lava-Jato no Ministério Público Federal desistiu de realizar uma perícia técnica nos 31 recibos de aluguel apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em petição ao juiz federal Sérgio Moro, titular da 13.ª Vara Criminal de Curitiba, 12 procuradores sustentam que o "conjunto probatório" dos recibos é ideologicamente falso - produzidos para aparentar legalidade em um ato ilícito.

Nessa ação penal, Lula é réu por suposto recebimento de propinas no valor de R$ 12,5 milhões da Odebrecht. Do total das vantagens indevidas, o apartamento no condomínio Hill House, em São Bernardo do Campo, representa R$ 504 mil.

A Procuradoria sustenta que o apartamento vizinho ao do ex-presidente pertence ao petista e foi adquirido por um "laranja" como parte da propina paga pela Odebrecht. Lula nega e apresentou recebidos de aluguel. Agora, sua defesa afirma o MPF "recuou" ao desistir da perícia.

Para o MPF, os recebidos dão "amparo dissimulado à locação do apartamento".

"Ante o exposto, em atenção a todo o conjunto probatório colhido, os aspectos pontuais sobre a confecção dos recibos apresentados pelo acusado Luiz Inácio Lula da Silva que se pretendia analisar por meio da realização de prova técnica foram aclarados, permitindo concluir que Glaucos da Costamarques firmava recibos ideologicamente falsos em bloco exclusivamente para dar amparo dissimulado à locação do apartamento n. 121, que não existia de fato", afirma a força-tarefa. "Dessa maneira, o Ministério Público Federal deixa de insistir na realização da prova técnica", conclui o texto.

Os recibos foram entregues pela defesa do ex-presidente em outubro de 2017, após o petista afirmar a Moro que poderia apresentar os documentos durante o segundo depoimento que prestou ao magistrado. Lula apresentou os documentos de quitação de pagamentos assinados pelo engenheiro Glaucos da Costamarques, primo de seu amigo José Carlos Bumlai. Mas para a força-tarefa, o petista nunca pagou pelo aluguel do imóvel, que é vizinho à sua residência, em São Bernardo do Campo.

Para o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, "o MPF, após verificar que os documentos são autênticos, desistiu da perícia". Zanin acrescenta que "a versão do Sr. Costamarques de que não recebia os aluguéis é incompatível com os esclarecimentos que ele prestou em 2016 à Receita Federal e à Polícia Federal".

Zanin reafirmou ainda que as acusações contra o ex-presidente estão alicerçadas em "factoides" e que os procuradores da Lava Jato deveriam "pedir desculpas" ao ex-presidente.

Haddad

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad assumirá a coordenação do programa de governo para a eventual campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, em 2018. A decisão foi tomada pelo PT sob o impacto do agendamento, para o dia 24 de janeiro, do julgamento de recurso protocolado por Lula junto ao TRF4 no caso do tríplex do Guarujá.