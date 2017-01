MPF cobra gestão Temer sobre acordo com a Suíça

00:00 · 24.01.2017

Brasília. Após virem à tona as dificuldades de cooperação internacional da Lava-Jato com a Suíça devido ao Ministério da Justiça, o chefe da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público Federal (MPF) Vladimir Aras usou as redes sociais ontem, para lembrar que a colaboração com outros países nas investigações da Procuradoria-Geral da República depende do Itamaraty e do Ministério da Justiça.

Aras ainda explicou em uma série de tuítes que juízes e procuradores brasileiros podem manter contato com procuradores de outros países para tratar da cooperação e atuar em conjunto, mas que as provas de outros países só podem ser oficialmente utilizadas no Brasil após os trâmites formais pelo Executivo.

"A 'autoridade central' envia pedidos do MP, Polícia e juízes brasileiros ao exterior. Atua como cartório para autenticar e legalizar papéis", disse Aras na rede social Twitter. "Assim, para que uma prova estrangeira tenha validade no Brasil, é preciso percorrer essa via formal, que garante a autenticidade documental", seguiu.

Parceria

A iniciativa do procurador, que vem atuando na área de cooperação internacional desde o início da Lava-Jato, ocorre após trocas de e-mails do Ministério da Justiça com as autoridades suíças nas quais a pasta faz exigência ao MP do país europeu.

Para dar prosseguimento à parceria, lançada em março do ano passado, o Executivo do Brasil pediu o nome de suspeitos e a lista de potenciais alvos que poderão vir a ser investigados. A condição causou estranhamento, e o pedido não foi acatado.