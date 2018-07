MPF: absolvição de Geddel é contestada

00:00 · 11.07.2018

Brasília. O Ministério Público Federal do Distrito Federal recorreu, ontem, da absolvição do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) na acusação de obstrução de Justiça.

Na semana passada, o juiz Vallisney de Souza, da Justiça Federal de Brasília, absolveu Geddel por falta de provas. Ele considerou que a acusação de ameaça à mulher do doleiro Lúcio Funaro, delator da Lava-Jato, para evitar uma delação não se confirmou porque ela própria em depoimento negou o fato.

Em julho do ano passado, o ex-ministro da Secretaria de Governo chegou a ser preso, por decisão de Vallisney de Souza, em razão das suspeitas de que atrapalhava o andamento das investigações da Operação Cui Bono, mas foi solto dias depois.

Atualmente ele está preso em razão de outro processo, no qual virou réu em maio deste ano no caso de malas de dinheiro apreendidas em Salvador com R$ 51 milhões. O recurso será julgado pelo TRF1 em data ainda não definida.