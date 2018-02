MP que cria Pasta da Segurança sairá amanhã

00:00 · 26.02.2018

Segundo o vice-líder do governo na Câmara, Darcísio Perondi, o presidente Michel Temer ainda não definiu o nome do futuro ministro ( FOTO: AGÊNCIA CÂMARA )

Brasília. O novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública será criado por meio de medida provisória a ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã, "provavelmente".

O anúncio foi feito ontem, pelo vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (MDB-RS), que participou de reunião no Palácio do Jaburu com o presidente Michel Temer e ministros.

Interação

Segundo Perondi, o texto da Medida Provisória foi fechado nesta reunião e o objetivo da nova pasta é promover a interação da segurança pública da União com todos os Estados.

"Esse ministério será importante para combater a bandidagem", disse Darcísio Perondi ao deixar o Palácio Jaburu.

O deputado informou que a criação do ministério será anunciada hoje, e ele terá uma "estrutura própria, enxuta e bem operacional". Questionado sobre o nome do titular da nova pasta, Perondi disse que ainda não tem o nome do ministro.

Pré-definições

Já o ministro da Justiça, Torquato Jardim, confirmou que o presidente Michel Temer concluiu ontem o processo de deliberação e revisão do texto da medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. De acordo com ele, o porta-voz da presidência fará hoje, o anúncio do ministério e, nos próximos dias, provavelmente, será editado um decreto para a criação dos cargos da nova pasta. Ele informou que serão criados apenas os cargos de ministro, secretário e nove cargos de assessoria. Os demais, segundo ele, serão mera transposição da Justiça para a Segurança Pública.