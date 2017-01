Moura diz que 'há clima' para novo projeto para Estados

00:00 · 12.01.2017

O líder do governo na Câmara acusou, contudo, o governo mineiro de ter dado origem ao "efeito cascata" de negociação por parte dos governadores ( Foto: ABR )

Brasília/Rio de Janeiro. O líder do governo na Câmara dos Deputados, André Moura (PSC-SE), disse ontem, ao chegar ao Ministério da Fazenda, que haveria clima no parlamento para a aprovação de um novo projeto de reestruturação fiscal dos Estados com as contrapartidas que foram derrubadas pelo próprio Congresso no final do ano passado. Segundo ele, o governo de Minas Gerais foi quem deu origem ao "efeito cascata" de negociação por parte dos governadores para retirada das duras exigências que o governo federal fazia aos Estados no projeto de renegociação de dívidas.

"Há possibilidade de um novo projeto que traga de volta as contrapartidas para os Estados. Uma solução pontual não resolve o problema, senão daqui a alguns meses os Estados irão pedir ajuda de novo", afirmou.

Segundo Moura, a Câmara errou ao retirar do projeto de renegociação das dívidas estaduais a série de exigências para que os governos regionais tivessem restrições para aumento de gastos com pessoal. "Durante toda a negociação, defendemos a manutenção das contrapartidas e acho que foi um erro da Câmara (a retirada desses itens) naquele momento. Mas, se o governo encaminhar hoje uma nova proposta, há condições para ela ser aprovada", completou.

Moura acusou o governo mineiro de ter aceitado as contrapartidas num primeiro momento, mas depois ter trabalhado pela derrubada desses itens do projeto. "Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os primeiros a concordarem, mas depois o governo de Minas voltou atrás, o que acabou levando a um efeito cascata com outros governadores", disse.

Para o líder do governo, o novo projeto deveria ser apresentado o mais rápido possível para poder tramitar já no começo dos trabalhos no Congresso. "Sem as contrapartidas, o governo não pode permitir a adesão dos Estados a qualquer plano de recuperação", acrescentou. Moura se reuniu ontem à tarde com o secretário executivo da Fazenda, Eduardo Guardia, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para tratar de medidas provisórias da área econômica já publicadas e que tramitarão no começo deste ano no Congresso.

Rio de Janeiro

Após mais uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem, que o governo chegou à conclusão de que um acordo de reestruturação financeira com o governo fluminense é viável e deve ser fechado até o fim da próxima semana.

Ele não adiantou nenhuma das medidas que farão parte do processo, mas confirmou que entre as alternativas em estudo está a concessão de novos empréstimos ao Rio por meio de instituições financeiras. "Até agora, estávamos discutindo a possibilidade e a viabilidade do acordo. Agora demos um passo muito importante e teremos condições de assinar esse acordo até o fim da próxima semana", disse Meirelles após o encontro.

Segundo o ministro, não há nenhum ponto que esteja "pegando" para definição da estrutura do acordo, mas agora haverá um trabalho de detalhamento que levará à definição das medidas que envolverão o acordo.