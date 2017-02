Morte de Marisa Letícia gera comoção no Brasil

00:00 · 04.02.2017

A ex-primeira dama foi internada no último dia 24. Desde a última quinta-feira (2), no entanto, ela estava sem atividade cerebral ( Foto: Christian Parente )

São Paulo. O corpo da ex-primeira-dama dona Marisa Letícia será velado no salão principal do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. O início está previsto para este sábado, às 9h de Brasília (8h em Fortaleza), mas o horário poderá variar dependendo da duração do procedimento de doação dos órgãos. Em Fortaleza, o Partido dos Trabalhadores (PT) fará uma homenagem no mesmo horário, no Passeio Público, no Centro da Capital.

Dona Marisa tinha intenção de ser cremada e assim será na tarde deste sábado no Cemitério Jardim da Colina, também em São Bernardo do Campo.

O quadro da ex-primeira dama piorou muito na quarta-feira (1º) e ela estava sem atividade cerebral desde quinta-feira (2).

A equipe médica aguardou o prazo regulamentar de 24 horas e abriu na sexta-feira (3) o protocolo de morte cerebral. Esse protocolo é definido pelo Conselho Federal de Medicina.

Ela foi avaliada por dois médicos especializados de equipes diferentes em momentos diferentes. A primeira avaliação ocorreu ao meio-dia e, como diz a regra, pouco mais de seis horas depois ocorreu a segunda avaliação. Às 18h57, foi confirmada legalmente pelo Hospital Sírio-Libanês, a morte cerebral.

O ex-presidente Lula, que estava no hospital com a família, autorizou a doação de órgãos, mas esse procedimento também precisa esperar um prazo de seis horas e deve durar três horas.

Consolo

O ex-presidente Lula recebeu visitas de autoridades, amigos, familiares e políticos no hospital. Entre os que foram prestar solidariedade, estiveram o presidente Michel Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff. O ex-governador do Ceará e ex-ministro de Lula Ciro Gomes (PDT) fez uma visita de 30 minutos acompanhado do governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Temer lamentou em nota a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia e decretou luto oficial de três dias.

O PT divulgou nota de pesar em que chama a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "a primeira estrela do PT", partido que ajudou a criar.

Lula recebeu diversas manifestações de pesar por Marisa Letícia também na página oficial do petista no Facebook.

Demissão

A médica reumatologista Gabriela Munhoz, 31, foi demitida do Hospital Sírio-Libanês após compartilhar dados sigilosos sobre o estado de saúde da ex-primeira dama no WhatsApp.

Nas mensagens, iniciadas logo após Marisa ser internada no Sírio, no último dia 24, Gabriela conta aos colegas, também médicos, que a ex-primeira dama estava internada no hospital. As mensagens de Gabriela se espalharam em outros grupos.