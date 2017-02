Morre ex-primeira-dama, Marisa Letícia, aos 66 anos

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 00:42

São Paulo. Ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por mais de 40 anos, Marisa Letícia Rocco faleceu ontem em São Paulo. Ela estava internada desde o último dia 24, após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Marisa, de 66 anos, deixa Lula viúvo no momento mais sombrio de sua vida política.

A ex-primeira-dama foi declarada em estado de morte cerebral, e a família autorizou a doação de seus órgãos, informou o Hospital Sírio Libanês.

Após uma noite de boatos sobre uma piora do seu estado de saúde, os médicos identificaram uma ausência de fluxo cerebral, detalhou o centro médico em um boletim.

Pouco depois, a conta oficial no Facebook do ex-presidente Lula publicou uma mensagem de agradecimento e trocou sua foto de perfil por uma imagem do casal sorridente e abraçado.

"A família Lula da Silva agradece por todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos", diz a nota na rede social.

Em Brasília, os deputados reunidos na Câmara fizeram um minuto de silêncio. "Creio que a companheira Marisa fará muitíssima falta. Mas ele (Lula) é uma pessoa com uma força extraordinária e sempre terá na lembrança de Marisa uma força especial", afirmou o ex-senador e cofundador do PT Eduardo Suplicy do lado de fora do hospital.

Solidariedade

Acompanhado de uma comitiva de ministros e congressistas, o presidente Michel Temer foi ao hospital agora à noite para manifestar suas condolências. Temer foi recebido aos gritos de "golpista" por manifestantes.

Uma das visitas mais comoventes foi a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que deu um caloroso abraço em Lula, retribuindo o gesto de 2008, quando o tucano também ficou viúvo e foi acalentado pelo histórico adversário político. Em uma mensagem nas redes sociais, a ex-presidente Dilma Rousseff definiu Marisa como "uma mulher de fibra, batalhadora, que conquistou espaço e teve importante papel político".