Moro retoma Lava-Jato e ouve acusação contra Palocci

00:00 · 02.02.2017

Curitiba. O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba, retomou ontem a condução dos processos da Operação Lava-Jato. Depois das férias, o magistrado ouviu testemunhas de acusação na ação penal em que o ex-ministro Antonio Palocci é réu, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro da Petrobras.

No ano em que a Lava-Jato vai tomar novas proporções, com a homologação da delação premiada de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, Moro abriu os trabalhos com os depoimentos de cinco delatores. Dois são da empreiteira UTC: o dono Ricardo Pessoa e o executivo Walmir Pinheiro.

Serão ouvidos ainda os operadores financeiros do banco da propina da Odebrecht, Vinicius Veiga Borin, Marco Pereira de Souza Bilinski e Luiz Augusto França. As testemunhas foram chamadas pelo Ministério Público Federal para a acusação contra Palocci, identificado nas planilhas da propina da Odebrecht como "Italiano".

No processo retomado por Moro, também é réu o presidente afastado da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, que fez delação premiada e aguarda homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Indicado

Moro disse que a eleição interna da Associação dos Juízes Federais (Ajufe) que o colocou em primeiro lugar na lista tríplice para a cadeira do ministro Teori Zavascki indica o incentivo de seus pares à Lava-Jato. "Reflete o apoio dos magistrados federais aos trabalhos na Operação Lava-Jato, o que é importante para se possa prosseguir" declarou Moro, que recebeu 319 votos na consulta interna da principal entidade da toga federal.

A Ajufe pretende entregar a relação dos mais votados ao presidente Michel Temer, a quem cabe escolher o sucessor de Teori Zavascki, que morreu no último dia 19 em acidente aéreo.