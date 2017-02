Moraes é indicado para vaga de Teori Zavascki

00:00 · 07.02.2017

Para assumir a vaga, ele precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, depois, aprovado pelos senadores ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. O presidente Michel Temer indicou ontem o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio foi feito pelo Palácio do Planalto por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola.

De acordo com Parola, o presidente decidiu submeter o nome de Moraes à aprovação do Senado tendo como base o seu currículo. Com a indicação, Moraes é o nome do governo para substituir o ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em Paraty (RJ) no último dia 19 de janeiro. Para assumir a vaga, ele precisa antes ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, depois, aprovado pelos senadores. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que Moraes deverá passar pela sabatina já na próxima semana.

No entanto, para que isso ocorra, a nova formação da CCJ precisa ser concluída, com a indicação dos membros e do presidente pelos partidos políticos. Se tiver aprovada no Senado a nomeação Moraes será o revisor dos processos relacionados à Operação Lava-Jato.

Advogado e jurista, ele é autor de livros sobre Direito Constitucional e livre docente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP). No início da noite, Moraes anunciou que vai tirar uma licença de 30 dias do cargo para não juntar temas do Ministério à sua indicação.

Em tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da USP, em julho de 2000, Alexandre de Moraes defendeu que, na indicação ao cargo de ministro do STF, fossem vedados os que exercem cargos de confiança "durante o mandato do presidente da República em exercício" para que se evitasse "demonstração de gratidão política". Por esse critério, ele próprio, estaria impedido de ser indicado por Temer.

Reações

Senadores de oposição se manifestaram em plenário contrariamente à indicação de Moraes.

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) afirmou que a indicação é "um escárnio". A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) também criticou a indicação, mas disse que era de se esperar vindo do governo Temer.

As bancadas do PSDB, DEM e PMDB comemoraram a indicação com os líderes Ricardo Tripoli (SP), Pauderney Avelino (AM) e Baleia Rossi (SP), respectivamente. A Ordem dos Advogados do Brasil cobrou 'independência' do ministro após sua indicação para o Supremo.