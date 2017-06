Ministros reagem a contestações

Brasília. A segunda sessão para decidir sobre a cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE foi marcada por tensão. O presidente da Corte, Gilmar Mendes, chegou a suspender a sessão de sexta-feira (9) de julgamento da chapa Dilma-Temer após o ministro Napoleão Maia Nunes se exaltar para se defender de citação a seu nome em reportagem de jornal, publicada também na sexta, antes de dar início à leitura de seu voto. Segundo o jornal “Valor Econômico”, sócios e executivos do grupo OAS mencionaram seu nome aos investigadores entre aqueles que poderiam favorecer interesses da empresa no Judiciário. Eles relatam, segundo o jornal, reunião realizada em Brasília para falar das prisões preventivas dos executivos. Ele afirmou que nunca participou de nenhuma reunião com ninguém da empreiteira e pediu para o seu gabinete fazer um levantamento e que encontrou sete decisões contra a OAS.

O ministro rebateu também a informação publicada pelo jornal “O Estado de S. Paulo” de que o empresário da JBS Francisco de Assis e Silva disse que ele teria intercedido em favor da JBS em ação contra Joesley Batista e contra a Eldorado Celulose, empresa da holding J&F.

O caso foi mencionado no âmbito da Operação Greenfield. Segundo o ministro, “essa é uma mentira deslavada”.

Vazamentos

Sem citar o Ministério Público, responsável pelos acordos de delação, Napoleão fez uma crítica aos vazamentos dos acordos.

“Se isso não terminar, o final não será bom, pessoas publicam o que querem”, disse.

Napoleão disse ainda que as delações têm que ser provadas pelos delatores, e que as acusações estão sendo processadas na vara competente.

Antes de proferir seu voto contra a cassação da chapa Dilma-Temer, o ministro criticou a tentativa de se mudar o resultado eleitoral por meio de ações na Justiça. “É como tentar resolver o campeonato no tapetão, isso não é democrático. Democrático é respeitar quem ganhou eleições”, afirmou.

Ele também defendeu que a Justiça Eleitoral tem que ter prudência para não invalidar a decisão popular.

Polêmicas no último dia

Pedido contra Admar

Terceiro a votar, Admar Gonzaga fez uma enfática defesa do seu direito a participar do julgamento. Momentos antes, o vice-procurador eleitoral Nicolao Dino pediu seu impedimento por ter sido advogado de Dilma. “Esse tipo de representação não vai me constranger. Engana-se quem pensa que estou aqui constrangido porque sou advogado”, afirmou Gonzaga, indicado ao TSE por Temer. Ao lembrar de ex-ministros da corte que antes foram advogados, Gilmar chegou a engasgar: “É preciso ter cuidado ao levantar o dedo contra advogados”. “Instituições têm que se conter, não podem usar poderes do Estado como selvagens”. Dino rebateu: “Não aceito a crítica. O MP não é réu nesta ação. Não há denúncia”, disse Dino. “Mas será feita”, respondeu Gilmar, exaltado.

‘Desabafo’ de Napoleão

Gilmar Mendes suspendeu a sessão após Napoleão Maia Nunes se exaltar para se defender de citação a seu nome em jornal. Ao relatar que foi questionado sobre citações a seu nome por delatores, Napoleão disse que precisou se explicar em sua igreja e até citou um provérbio islâmico: “Com a medida que medem serão medidos, e sobre eles que caia a ira do profeta”. E, para ilustrar o que seria a ira do profeta, fez um gesto com a mão de um pescoço sendo cortado.

O desabafo foi apoiado por Gilmar, que chegou a abraçar o colega. O ministro também afirmou que o envelope que o seu filho carregava mais cedo, quando causou tumulto ao tentar entrar no plenário do TSE, continha fotos da sua neta. O filho dele foi impedido de entrar por não usar terno e gravata, traje obrigatório.