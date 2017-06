Ministro pede ao STF urgência à Transposição

00:00 · 14.06.2017 / atualizado às 00:35

Brasília. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, pediu, ontem, à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, urgência para a retomada das obras do Eixo Norte do projeto de Transposição do Rio São Francisco, alvo de um impasse judicial. Cármen Lúcia disse que, na próxima semana, dará uma solução para o problema provocado por uma liminar que suspendeu o cronograma do último trecho da obra, desde abril, devido a divergências judiciais entre empresas envolvidas na obra.

promessa da presidente do STF foi dada durante a reunião com os governadores Camilo Santana (CE), Ricardo Coutinho (PB), Paulo Câmara (PE) e Robinson Faria (RN), interessados diretamente nesse trecho.

Segundo o governador cearense, Camilo Santana, a reunião foi importante para mostrar à presidente do STF a grave crise hídrica enfrentada no Nordeste. "Estamos cinco anos seguidos na seca e o maior reservatório que abastece Fortaleza está com menos de 6%. Explicamos a ministra que a retomada das obras vai evitar o colapso e o desabastecimento da Capital".

As obras do trecho Norte foram prejudicadas em razão da substituição da construtora Mendes Júnior, ainda em 2016, depois que a empresa comunicou ao Governo Federal a incapacidade técnica e financeira em executar os seus dois contratos nas obras do São Francisco. Depois desse contratempo, o governo convocou novo processo licitatório no início deste ano.Com o resultado, as construtoras inabilitadas decidiram recorrer na justiça, inviabilizando a continuidade da obra.

"Tínhamos o compromisso de entregar água à população de Fortaleza e região em setembro e ao Rio Grande do Norte até dezembro deste ano. As obras estão paralisadas e, se não conseguirmos resolver a questão, os prazos serão atrasados e a população prejudicada", afirmou o ministro da Integração.

A estrutura levará água para o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e oeste da Paraíba, evitando que estas áreas entrem em colapso hídrico. Cerca de 7,1 milhões de habitantes em 223 municípios, dos quais 4,5 milhões somente na Região Metropolitana de Fortaleza, estão à espera da conclusão do trecho.

No último dia 25 de abril, o desembargador Souza Prudente, em decisão de 2ª instância da Justiça Federal, atendeu pedido de uma das empresas concorrentes e suspendeu a licitação. A Procuradoria-Geral da União entrou com mandado de segurança para reverter o parecer. O Ministério da Integração aguarda a definição para que as obras do Eixo Norte sejam retomadas.

Com 140 km de extensão, o trecho Norte passa pelas cidades pernambucanas de Cabrobó, Salgueiro, Terra Nova e Verdejante até Penaforte, no Ceará. As demais etapas (2N e 3N) do eixo estão na reta final.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira e a advogada-geral da União, Grace Mendonça, também participaram da reunião.

(Colaborou Carolina Curvello)