Ministro nega 'fichamento' de moradores no Rio

00:00 · 27.02.2018

Brasília. O ministro-chefe do gabinete de segurança institucional da Presidência, Sérgio Etchegoyen, afirmou ontem, em entrevista a uma emissora de rádio, que o Exército não está fichando nem fotografando moradores de favelas no Rio de Janeiro.

Na última sexta-feira (23), agentes da Força Nacional abordavam, moradores da Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, na Zona Oeste, e fotografavam os seus documentos de identificação. "Não estão fichando e nem fotografando ninguém. O que as Forças Armadas estão fazendo é, com o sistema de segurança do Estado do Rio de Janeiro, identificar e mandar para o centro de controle aquela imagem, para verificar se ela corresponde à carteira de quem a está portando. Não há fichamento. Ninguém está sendo fichado".

> Raul Jungmann assume hoje a Segurança Pública

Para defender a ação dos militares, o ministro Etchegoyen também citou exemplos onde os cidadãos são fotografados e têm o documento verificado.

"Quem achar isso muito ruim não pode entrar no Palácio do Planalto, na sede de um banco, num condomínio ou dentro de uma emissora de rádio. Essas coisas são muito curiosas". Ontem, foi instalado o Observatório Jurídico da intervenção no Rio.