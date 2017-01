Ministro defende medidas contra novos massacres

00:00 · 04.01.2017

Manaus/Brasília. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, voltou ontem a reforçar a urgência da necessidade de audiências de custódia para reduzir a população carcerária. O ministro já havia levantado a questão em outubro, quando dois grupos de presos se enfrentaram em um presídio em Roraima, resultando em várias mortes.

Em visita a Manaus, onde pelo menos 60 detentos morreram após rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Moraes afirmou que o governo federal está providenciando, junto aos estados, a construção de novos presídios, com o aporte de R$ 1,2 bilhão já liberado pelo presidente Michel Temer. O ministro, no entanto, disse que a medida sozinha não resolve o problema.

"Não adianta o país ficar só construindo presídio. Precisamos deixar preso quem precisa ficar preso e retirar das penitenciárias quem não precisa estar, quem pode ter um outro tipo de pena e está preso", disse o ministro, na capital amazonense. Segundo ele, as audiências tiram do sistema carcerário aqueles condenados por crimes sem violência ou grave ameaça.

"Milhares de mandados de prisão de homicidas, latrocidas, traficantes estão em aberto. E há milhares de pessoas presas provisoriamente que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça. E já poderiam, se anteriormente existisse audiência de custódia, estarem em liberdade", completou. Ele ainda explicou que 42% dos presos no Brasil são provisórios, quando a média mundial, é de 20%.

Moraes passou os últimos dois dias na cidade para tratar do apoio do governo federal ao estado após a chacina no Compaj. Estão confirmadas as transferências de lideranças das facções criminosas para presídios federais e a ida de agentes da Polícia Federal ao Instituto Médico Legal (IML) local para auxiliar na identificação dos mortos.

De acordo com o ministro, o governador do Amazonas não solicitou o apoio da Força Nacional. Moraes chegou na noite de segunda-feira (2), em Manaus para conversar com as autoridades do estado sobre a situação dos presídios e a disputa entre as facções Família do Norte e PCC - responsáveis pelas mortes no Complexo Penitenciário. O ministro apontou a criação de Núcleos Permanentes de Inteligência nos estados como ferramenta a ser criada para enfrentar o crime organizado.

De acordo com o ministro, esses núcleos terão a participação de agentes de inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militar e Civil e agentes prisionais. As estruturas terão como finalidade facilitar a troca de informações e dados entre as instituição que participam as ações de segurança pública para intensificar o cerco contra o crime organizado.

Os nomes dos presos transferidos do Compaj para presídios federais não haviam sido divulgados até o fechamento desta edição. Após a rebelião, o governo do Amazonas transferiu cerca de 130 presos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que estava desativada desde outubro.

Medidas

Segundo Moraes, parte da verba liberada pelo governo será destinada a um projeto que bloqueará telefones celulares em 30% das penitenciárias. A estimativa de custo do bloqueio é de R$ 146 milhões ao ano.

Outra possível medida, segundo o ministro, será a aquisição de 3.000 scanners corporais, ao menos três por cada presídio.

Com esses recursos, segundo Moraes, o Estado do Amazonas poderá abrir mais 1,2 mil vagas no seu sistema penitenciário.

Após manifestar resistência meses atrás à tese de que há uma guerra entre grupos do crime organizado, Moraes admitiu que há indícios de que a matança tenha sido iniciada em uma briga de facções, "de que eram lideranças que ordenaram, de dentro dos presídios, e participaram desses homicídios".

O governador do Amazonas, José Melo (Pros), ressaltou que a rebelião não foi um fato isolado no Estado. "Isso faz parte de um movimento nacional", disse.

"Houve uma guerra de facções por espaço". Segundo o governador, a população carcerária no Amazonas saltou de 3.600 detentos para 12.000 nos últimos quatro anos.

Familiares

José Melo determinou que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) dê início aos trâmites para a indenização das famílias dos detentos mortos. O governo informou que a indenização é direito assegurado na Constituição Federal, além de ser jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), "que têm repercussão global e obrigatório aos Estados".

Até o fechamento desta edição, a Polícia Civil havia identificado 36 corpos. Desse número, dez haviam sido liberados.

Sob um sol forte e calor de 30 graus, em pé, sem água e comida, dezenas de familiares dos 60 presos mortos aguardaram por horas ontem em frente ao Instituto Médico Legal (IML) da capital do Amazonas. As famílias buscavam informações e a liberação de corpos já identificados.

O governo proibiu o acesso das famílias ao prédio do IML e decidiu soltar as informações em conta-gotas, o que exasperou os parentes dos presos.

Cobrança

A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu que as autoridades do Amazonas investiguem de forma "imparcial e imediata" a morte dos detentos e alertou que a responsabilidade pela situação dos prisioneiros é sempre das autoridades.

"Pessoas que estão detidas estão sob a custódia do Estado e, portanto, as autoridades relevantes carregam a responsabilidade sobre o que ocorre com elas", indicou a ONU.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Padre João (PT-MG), sugeriu a criação de uma força-tarefa composta pelo Ministério Público do Amazonas e a Procuradoria Geral da República para investigar o massacre dos presos. Em nota, o deputado disse que a comissão vai pedir diligências em todas as unidades.