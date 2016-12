Ministro da Justiça se reúne com presidente do STF

00:00 · 22.12.2016

Alexandre de Moraes negou que tenha conversado com a ministra Cármen Lúcia sobre a delação ( Foto: Ag. Brasil )

Brasília. Em meio ao pedido do governo federal para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) acelere os procedimentos relacionados à delação premiada dos executivos da construtora Odebrecht, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu ontem com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

Moraes negou, no entanto, que tenha conversado com a ministra sobre esse assunto. A PGR entregou ao Supremo, na última segunda-feira (19), os depoimentos dos 77 executivos e ex-executivos da empreiteira que fecharam acordo de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava-Jato. Caberá ao relator da operação no STF, ministro Teori Zavascki, homologar ou não os acordos.

"Não conversamos sobre esse assunto (Odebrecht), já foi tratado anteriormente. Eu estive com o procurador-geral, Rodrigo Janot, depois o presidente Michel Temer encaminhou aquele pedido de celeridade. Já foi juntado o material e agora nós estamos aguardando, como todos. Não foi tratado aqui, até por que o relator é o ministro Teori e não seria delicado tratar isso com a presidente do Supremo Tribunal Federal", disse o ministro.

Após vir a público a delação do ex-diretor da empresa Cláudio Melo Filho, que cita a cúpula do PMDB e o presidente Michel Temer, o Palácio do Planalto enviou a Rodrigo Janot um pedido para que o Ministério Público Federal (MPF) dê "celeridade" às investigações e criticou o que chamou de "ilegítima divulgação" de delações em curso.

Na semana passada, Moraes já tinha conversado com Rodrigo Janot, na sede da PGR, em Brasília. A reunião com Cármen Lúcia foi, disse o ministro, para tratar da pauta comum entre o Ministério da Justiça o STF.

Recesso

O ministro Teori Zavascki já avisou que vai analisar a delação durante o recesso do Judiciário, que começou nesta semana e vai até fevereiro. Só depois da homologação, os acordos terão validade e os depoimentos poderão ser usados em investigações.