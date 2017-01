MinC: nova secretária pede demissão

00:00 · 06.01.2017

Brasília Menos. de uma semana após assumir a secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Luiza Ribeiro pediu demissão do cargo ontem. A decisão ocorreu horas após ser divulgado que ela já havia pedido "Fora, Temer" nas redes sociais e chamado o ministério do governo peemedebista de corrupto.

Vereadora de Campo Grande que não conseguiu se reeleger em outubro, Luiza é filiada ao PPS, sigla do ministro da Cultura, Roberto Freire.

"Na Executiva Nacional me posicionei no sentido de não integrarmos o Governo Temer, em razão de inexistir qualquer liame de construção política. Temer é sucessor constitucional de Dilma. Não temos identidade com esse Governo", escreveu em 23 de maio, já na gestão interina, completando com: "Fora, Michel Temer".