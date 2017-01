Michel Temer não encampa criação de nova Pasta

00:00 · 12.01.2017

Brasília. Apesar do ânimo e da pressão de parlamentares para que um Ministério da Segurança Pública seja criado, o presidente Michel Temer não encampou a ideia e nem se comprometeu com ela, e somente pediu mais "informações técnicas" sobre o tema. Temer, que havia se mostrado, em um primeiro momento, simpático à proposta, sempre deixou claro que era muito difícil política e economicamente aceitar a criação de nova pasta, ainda mais por conta das restrições impostas pelo ajuste fiscal.

Na reunião de ontem, em que o tema foi tratado, Temer mais ouviu do que falou. Viu também o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se posicionar contra a nova pasta, que esvaziaria o ministério que comanda.

O ministro disse à reportagem que "o presidente reconheceu que o debate é importante e que o MJ já vinha intensificando a questão da segurança, que será ainda mais intensificada". Moraes defendeu ainda a discussão de uma pauta legislativa sobre segurança. No Congresso, existem inúmeras propostas sobre o tema. O governo resolveu deixar a discussão sobre este assunto restrito ao Congresso.

'Pavorosa matança'

Depois de considerar um "acidente pavoroso" o massacre em um complexo penitenciário de Manaus, o Temer disse ontem, que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN) promoveram uma "pavorosa matança" em presídios, baseada em "códigos próprios".

Na avaliação do presidente, o PCC e a Família do Norte constituem uma "regra jurídica fora do Estado". Na semana passada, o governo federal antecipou o lançamento de um plano nacional de segurança.

Transferências

Dezessete presos foram transferidos ontem de estabelecimentos prisionais do Amazonas para presídios federais de segurança máxima. Segundo o Comitê Estadual de Gerenciamento de Crise do Sistema Penitenciário, que reúne representantes dos órgãos do sistema de Segurança Pública e de Administração Penitenciária, os detentos remanejados são suspeitos de ter comandado e participado dos assassinatos de pelo menos 60 internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), nos primeiros dias do ano.