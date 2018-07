Mensagem de petista fala em recuperar a soberania

00:00 · 11.07.2018

São Paulo. O ex-presidente Lula afirmou, ontem, que vai ser candidato nas eleições 2018 para "recuperar a soberania do povo brasileiro". Em nota publicada no site oficial do petista, Lula disse que parte do patrimônio brasileiro está sendo "vendida de forma irresponsável".

Leia ainda:

> Laurita Vaz nega habeas corpus a Lula

> CNJ abre apuração sobre magistrados



Passada o imbróglio jurídico em torno da prisão do ex-presidente que marcou os últimos dias, o PT embarcou em uma nova ofensiva digital para alardear a pré-candidatura do petista. Embalada por temas que historicamente mobilizaram a militância, a sigla circulou, ontem, uma mensagem de Lula na rede fazendo referências às privatizações, contrapondo o petista à gestão de Michel Temer.

"Podem ter certeza, vou ser candidato para, entre outras coisas, recuperar a soberania do povo brasileiro".

Articulação

A Frente Brasil Popular e a Via Campesina anunciam, hoje, o calendário de atividades em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que culminará com uma marcha a Brasília no dia 15 de agosto para registro da candidatura do petista. Os militantes planejam fechar as principais entradas de Brasília.