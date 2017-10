Meninas teriam sido assassinadas em São Paulo

00:00 · 14.10.2017

São Paulo. Um duplo assassinato: essa é a principal hipótese da Polícia Civil de SP, divulgada na sexta (13), para a morte de duas meninas de três anos de idade na zona leste da capital.

Os corpos delas foram encontrados no compartimento de carga de uma pick-up na quinta (12). Embora ainda aguarde confirmação oficial da perícia, os policiais já trabalham como sendo esses os corpos de Beatriz Moreira dos Santos e Adrielly Mel Severo Porto, que desapareceram no dia 24 de setembro.

Elas moravam a cerca de 100 metros do local onde o carro foi achado: um pequeno terreno, fincado entre um aglomerado de casas da favela do Jardim Lapena. Na semana passada, policiais estiveram na região com cães farejadores em busca das meninas, mas eles foram em outra parte da favela. Os corpos foram localizados na quinta (12) quando moradores da rua do Cal comemoravam o Dia da Criança com um almoço.

Um dos moradores resolveu investigar um cheiro forte vindo de tal terreno, onde a pick-up Fiorino estava escondida. Os policiais aguardam exames do IML para apontar a causa morte. Devido à putrefação, não conseguem dizer se houve violência, incluindo algum ataque sexual.