Mendes: STF deve evitar populismo

São Paulo. O ministro Gilmar Mendes afirmou, ontem, que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve evitar decisões "panfletárias" e "populistas", que não encontrem respaldo na Constituição, ao julgar a aplicação de medidas cautelares a parlamentares. O tema será debatido em sessão do Supremo marcada para amanhã e pode atingir as restrições aplicadas pelo STF ao senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Antes de participar de um evento do Instituto de Direito Público (IDP), do qual é sócio-fundador, em São Paulo, o ministro foi alvo de protestos.

Um grupo jogou tomates nos carros que levavam autoridades à faculdade, enquanto um homem chegou a protestar na frente do ministro, reclamando da reforma política.

"Acho que o STF terá que refletir sobre o texto constitucional. Devemos evitar decisões panfletárias e populistas. Esse é o grande risco para o sistema. Porque a cada momento vamos produzindo uma decisão que provoca insegurança jurídica e provoca dúvidas sobre a capacidade do tribunal aplicar bem a constituição", disse o ministro.

Para Gilmar, a decisão de afastamento de Aécio recai num problema de interpretação da lei.

"A decisão do afastamento é da 1ª Turma. Ainda não é do STF. Vamos aguardar o julgamento", disse Gilmar procurando minimizar o assunto. Os protestos foram convocados por manifestantes que questionam a legitimidade da Reforma Política aprovada no Congresso. A fala do ministro chegou a ser interrompida por um manifestante com o dedo em riste que afirmou que a reforma era vergonhosa.

O ministro Gilmar Mendes não se abalou e continuou o discurso. Ele apenas classificou o episódio como "normal".

Guardião constitucional

Já o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), presidente em exercício do Senado, disse, durante o evento, ao comentar a decisão que o STF dará amanhã sobre quem terá o poder de afastamento de parlamentares, que o STF é o "guardião da Constituição, mas não seu relator".

Cunha Lima afirmou que o Senado vai se manifestar após a decisão do Supremo, mas não se trata de "ataque nem contra-ataque". "Estamos diante é de uma interpretação da Constituição. Não há poder que seja maior que o outro. Os poderes são iguais, harmônicos, independentes e precisam conviver dentro deste ambiente", disse a jornalistas.

A decisão do Supremo é aguardada com expectativa em Brasília, pois terá repercussão no caso de Aécio. O Senado já afirmou que quer ter a palavra final no afastamento de senadores assim como a Câmara sobre seus deputados.

Cunha Lima ressaltou que a decisão da 1ª Turma foi por maioria, não por unanimidade, com três votos a dois. "A interpretação que se faz é que a 1ª Turma não teria poderes para tomar aquela decisão".

"Não se trata de guerra. Não há como se imaginar que se estabeleça guerra dentro de regras que estão previstas na Constituição", disse o senador, ao falar dos desdobramentos da decisão do STF na quarta-feira. "O que estamos diante é da interpretação de um fato novo, que nunca existiu no Brasil onde as instituições estarão se posicionando dentro do seu entendimento".

Para o senador, neste caso não há "vencedores nem vencidos". "Não adianta tentar artificializar uma crise, um conflito ou estabelecer uma guerra que não existe", disse ele, minimizando atrito entre as instituições.

Parecer

Já a Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou parecer ao STF contra a aplicação de medidas cautelares na ação direta de inconstitucionalidade (Adin) em que determinará se Congresso tem a palavra final sobre o afastamento de políticos das funções parlamentares. Segundo o parecer, o artigo 53 da Constituição veta a prisão preventiva de parlamentares, salvo os casos de flagrante de crime inafiançável.